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Петербуржцы отпустили на волю сову, которую обижали вороны 

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Пернатого приютили активисты музея совушек "ФилоСовия".

В среду, 8 мая, активисты музея "ФилоСовия" отпустили на волю сову, которую обижали петербургские вороны. Ролик опубликован в группе волонеров. 

Это очень волнительно, когда ты отпускаешь на свободу совушку, которую спасли от злых ворон! И так хочется, чтобы у неё всё было хорошо

сказано в сообщении

Напомним, что 6 мая в центре Петербурга мужчина нашел  сову. Пернатая лежала с закрытыми глазами, крылья были расправлены в разную сторону, над ней кружили вороны. Вначале прохожие подумали, что птица умерла, но молодой человек все же взял ее и отвез к спасателям сов. 

Как оказалось, уральский неясыть был без телесных повреждений, однако пребывал в сильном шоке. Активистам удалось выходить птицу. 

Ранее мы сообщали о том, что Власти Петербурга торжественно вручили ветеранам Единую карту петербуржца

Видео:музей совушек "ФилоСовия". 

 

Теги: новости спб, общество, совы спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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