Петербуржцы намерены устроить митинг против педофилов около штаба Навального

Пикет связан с делом об активисте движения "Весна", которого уличили в сексуальных отношениях с несовершеннолетней.

Петербуржцы намерены устроить митинг в субботу, 2 марта, против педофилов около штаба Навального. Об этом сообщают "Неские новости".

Пикет связан с делом об активисте движения "Весна", которого уличили в сексуальных отношениях с несовершеннолетней. Напомним, что ранее полицейские в связи с наркотической статьёй задержали 14-летнюю активистку движения "Весна". Несовершеннолетняя предоставила сотрудникам правоохранительных органов свой телефон, где хранились фото и видео эротического характера владелицы гаджета. На кадрах юная особа предстала с двумя спутниками. Оказалось, что на домашнем кино были запечатлены 18-летний активист движения "Весна" Владимир Казаченко и его соратник Вадим Тишкин. Стоит отметить, что молодые люди не стали отрицать свою причастность не стали.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста".

Известно, что свое участие в акции подтвердили учителя, общественники и представители Международной Ассоциации по борьбе с наркоманией и наркобизнесом.

Ранее мы сообщали о том, что СК проводит проверку активиста "Весны" из-за эротического видео с его участием

Фото:pixabay

