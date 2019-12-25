Петербуржцы начали бороться против "реновации"

Закон уже подписал губернатором.

Петербуржцы начали бороться против петербургской "реновации". Закон о комплексном развитии территории грозит сносом домов 1957-1970 годов постройки, а жителям — переселением, причем необязательно, что в свой район. Муниципальный депутат МО "Новоизмайловское" Александр Сосновских создал канал в Telegram и чат "сопротивления", в котором обсуждается, как избежать сноса своего дома.

Дом подлежит реновации в том случае, если за это проголосует 2/3 собственников. В связи с этим жителей призывают принимать участие в голосовании. На это у жителей есть менее 90 дней. В ином случае дом будет включен в программу автоматически.

Горожане планируют обращаться к депутатам, которые представляют их округ в ЗакСе, чтобы узнать, по какой причине они поддержали законопроект. Также активисты решили написать обращение к президенту, за два дня его подписали 179 человек.

Чтобы информировать петербуржцев о происходящем, активисты начали расклеивать листовки с информацией о реновации. Позже на этом же месте обнаружили листовки с другим содержанием.

Согласно порталу Дом.МИНЖКХ, только в период с 1960 – 1969 в Петербурге было построено 4623 дома.

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Фото: Piter.tv