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Петербуржцы начали активно бронировать билеты в Эстонию и Финляндию
Сегодня, 13:03
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IRINA_CHALKINA

Петербуржцы начали активно бронировать билеты в Эстонию и Финляндию

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В пятёрке предпочтений туристов также Хельсинки, Рига, Вантаа и Нарва.

В среду, 27 мая, стало известно о том, что петербуржцы начали активно бронировать билеты в Эстонию и Финляндию. Об этом сообщают в пресс-службе оператора Lux Express Group.

Известно, что около 23% горожан надеются совершить поездку уже в июне, а 22% купили билеты на сентябрь. Больше всего билетов забронировано в Таллин. 

При этом среди горожан также очень популярны Хельсинки, Рига, Вантаа и Нарва.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге умерла беременная женщина с коронавирусом.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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