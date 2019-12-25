В среду, 27 мая, стало известно о том, что петербуржцы начали активно бронировать билеты в Эстонию и Финляндию. Об этом сообщают в пресс-службе оператора Lux Express Group.
Известно, что около 23% горожан надеются совершить поездку уже в июне, а 22% купили билеты на сентябрь. Больше всего билетов забронировано в Таллин.
При этом среди горожан также очень популярны Хельсинки, Рига, Вантаа и Нарва.
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Фото:pixabay
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