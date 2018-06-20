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Петербуржцы: на Юго-Западе города полицейские преследовали со стрельбой микроавтобус
Сегодня, 22:01
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IRINA_CHALKINA

Петербуржцы: на Юго-Западе города полицейские преследовали со стрельбой микроавтобус

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В результате погони микроавтобус врезался во внедорожник.

В среду, 10 апреля, на Юго-Западе города полицейские преследовали со стрельбой микроавтобус. Об этом сообщают очевидцы происшествия в соцсетях.

Инцидент произошел на пересечении Ленинского проспекта и улицы Зины Портновой в Кировском районе Санкт-Петербурга.

... по требованию микроавтобус Хендэ не остановился, сотрудники открыли огонь..

По словам горожан, водитель микроавтобуса не остановился по требованию полицейских, поэтому началась погодя. В итоге нарушитель врезался во внедорожник, а после попытался скрыться, В ответ на такие действия сотрудники полиции открыли огонь.

На место прибыло несколько экипажей ДПС. 

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Фото:дтп и чп петербург/вк

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Теги: новости спб, погоня полиции, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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