Петербуржцы этим летом чаще всего ходили в кино и бары

Специалисты подсчитали, куда чаще всего этим летом ходили петербуржцы. Оказалось, что популярными местами для развлечения у горожан были кинотеатры и бары.

Специалисты измерили расходы жителей Петербурга на развлечения этим летом. По данным экспертов Яндекс.Деньги, в этом году на увеселительные мероприятия горожане потратили в 5,3 раза больше. В этом году средний чек на развлечения составил 1293 рубля, а в прошлом году он составлял 1140 рублей.

Самым популярным местом для развлечения стали кинотеатры. Также в этом месте самый низкий средний чек – 482 рублей. На втором месте – бары. Там в среднем в Петербурге оставляли 820 рублей. На третьем месте театры, где за один поход горожане оставляли 2380 рублей. Следующим по популярности оказались спортивные мероприятия, концерты, аттракционы, квесты и музеи.

Значительно выросла популярность квестов в этом году. Туда ходили в 35 раз чаще, чем в прошлом. По данным исследования, тут также самый высокий средний чек – 3385 рублей.

Аналитики Яндекс.Деньги изучили данные о тратах горожан на походы в театры, кино, музеи и другие места досуга. Для этого взяли информацию оплаты через Яндекс.Кассу и Яндекс.Деньги.