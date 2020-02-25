  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:08
60
lesjasap
Код вставки плеера

Петербуржцы беспокоятся за белую мышку, живущую на улице

0 0

Несколько дней животное не получается поймать.

Петербуржцы беспокоятся за белую мышку, живущую на улице. Животное заметили в Невском районе очевидцы. Местный житель рассказал, что домашний питомец вырыл себе норку во дворах жилых домов по улице Крыленко. Ему даже удалось записать на видео как животное прячется от людей.

В комментариях к посту петербуржцы пишут, что мышь могла потеряться или убежать от хозяев. Некоторые заявили, что готовы забрать животное себе. Однако пока что поймать питомца не удалось. 

Ранее во Владивостоке в новогоднюю ночь сгорела фигура "Мышь на сыре".

Фото и видео: Вконтакте/Признавашки ДТП и ЧП по СПб/Valdai Valdai
 

Теги: белая мышь
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии