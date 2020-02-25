Несколько дней животное не получается поймать.

Петербуржцы беспокоятся за белую мышку, живущую на улице. Животное заметили в Невском районе очевидцы. Местный житель рассказал, что домашний питомец вырыл себе норку во дворах жилых домов по улице Крыленко. Ему даже удалось записать на видео как животное прячется от людей.

В комментариях к посту петербуржцы пишут, что мышь могла потеряться или убежать от хозяев. Некоторые заявили, что готовы забрать животное себе. Однако пока что поймать питомца не удалось.

Ранее во Владивостоке в новогоднюю ночь сгорела фигура "Мышь на сыре".

Фото и видео: Вконтакте/Признавашки ДТП и ЧП по СПб/Valdai Valdai

