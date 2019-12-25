Петербуржцев ждет жаркое воскресенье

Температура воздуха днем может подняться до + 26 градусов тепла.

В воскресенье, 19 июля, петербуржцев ждет жаркая погода. Об этом рассказал Михаил Леус, специалист погодного центра "Фобос".

Несмотря на переменную облачность температура воздуха днем поднимется до + 24-26 градусов тепла. Также синоптик отметил, что скорость порывов северо-западного ветра составит 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня практически не изменится.

Ранее мы писали, что в выходные петербуржцев ожидает хорошая погода, после чего начнёт холодать.

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