По статистике, после праздника Крещения фиксируется рост обращений граждан в связи с обострением хронических заболеваний.

Петербуржцев с сердечно-сосудистыми заболеваниями предупредили об опасности купания в проруби. Об этом рассказал генеральный директор Центра Алмазова, академик РАН Евгений Шляхто, пишет комздрав.

По статистике, после праздника Крещения фиксируется рост обращений граждан в связи с обострением хронических заболеваний. Причиной этого является непредсказуемая реакция организма на переохлаждение.

По словам Шляхто, главной причиной ухудшения самочувствия является сосудистый спазм в ответ на резкий перепад температуры. Из-за этого может произойти дефицит кровообращения в жизненно важных органах. Такое состояние может привести к опасным последствиям – к острому инфаркту миокарда, инсульту, к тяжелому нарушению сердечного ритма, рассказал академик.

Ранее крещенские купания в Петербурге будут проводить по 23 адресам. Совершать крещенское омовение стоит только в этих места, так как они будут специально подготовлены для этого.

Фото: комитет по вопросам правопорядка и безопасности