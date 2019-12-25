Петербуржцев приглашают на театральный фестиваль "Пять вечеров"

Он проходит в Государственном драматическом театре На Литейном до 10 февраля.

С 6 по 10 февраля в Петербурге проходит XVI театральный фестиваль "Пять вечеров" имени драматурга Александра Володина.

С 2020 года Театральный фестиваль "Пять вечеров" изменил свой формат: по нечетным годам гостей ждёт театральная программа, а по чётным — лабораторная и образовательная.

Сегодня, 9 февраля, пройдет "Первая читка", на которой режиссеры-магистранты В. А. Рыжакова на базе Театра на Васильевском представят новые пьесы.

Также будет проведена образовательно-просветительская программа для школьников. Цель программы — познакомить их с другой эпохой. Группы, состоящие из пяти человек, в течение одного дня погрузятся в творчество Володина: отсмотрят фильмы по его сценариям, поработают с театральными кураторами над постановкой отрывка.

10 февраля, в последний день фетиваля, автобусы от Театра "На Литейном" отправятся в Комарово. Вечером на сцене Театра "На Литейном" представят спектакль "Пять вечеров" Черемховского драматического театра им. В. П. Гуркина в постановке молодого режиссера Дмитрия Акимова.



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Фото: ВКонтакте