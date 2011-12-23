Петербуржцев предупредили о сбоях в работе сайта и приложения ЗСД в ночь на 15 апреля

На Западном скоростном диаметре проведут технические работы, возможны перебои с сервисами.

Жителей Санкт-Петербурга предупредили о возможных сбоях в работе сайта и мобильного приложения Западного скоростного диаметра (ЗСД) в ночь на 15 апреля.

По данным компании "Магистраль Северной столицы", технические работы по оптимизации клиентских сервисов запланированы с 22:00 14.04 до 01:00 15.04. В этот период пользователи могут столкнуться с временными перебоями в доступе к онлайн-сервисам.

Водителям рекомендовано заранее проверить баланс транспондеров и при необходимости пополнить счета, чтобы избежать сложностей при проезде. Также возможны временные трудности при активации анонимных транспондеров и пополнении лицевых счетов.

В компании отметили, что работы проводятся в ночное время, когда нагрузка на сервис минимальна, чтобы снизить неудобства для пользователей. Организаторы принесли извинения за возможные временные ограничения и поблагодарили за понимание.

