Петербуржцев предупредили о мошенничестве под видом удаленной работы

Жителей Петербурга предупредили о новой схеме обмана с предложениями легкого заработка в интернете. Мошенники предлагают простые задания, а затем требуют перевести им деньги под разными предлогами.

В Петербурге появилась новая схема мошенничества, связанная с предложениями удаленной работы. Злоумышленники привлекают соискателей обещаниями простого заработка, после чего пытаются получить от них деньги.

Как сообщили в информационном Telegram канале Управления по борьбе с противоправным использованием информационно коммуникационных технологий ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, мошенники предлагают пользователям выполнять несложные задания. Среди них могут быть установка отметок "нравится", написание комментариев или добавление товаров в избранное. Чтобы вызвать доверие у потенциальных жертв, преступники демонстрируют переписки с якобы другими сотрудниками и показывают изображения с подтверждениями выплат. В некоторых случаях они действительно переводят небольшую сумму, после чего предлагают перейти к более выгодным заданиям.

Для участия в таких заданиях мошенники требуют внести предоплату или оплатить "выкуп товара". После получения денег злоумышленники прекращают выходить на связь. В полиции рекомендуют не переводить деньги работодателям до начала работы, проверять информацию о компании, ее официальный сайт, ИНН и отзывы. Также специалисты советуют заключать трудовой договор или соглашение перед началом сотрудничества и внимательно изучать его условия.

Правоохранители отмечают, что не стоит доверять только скриншотам выплат и отзывам из неизвестных чатов. Если деньги уже были отправлены мошенникам, необходимо сохранить все чеки и переписку, обратиться в банк и подать заявление в полицию.

Ранее мы сообщили о том, что мошенники стали внедрять в свои схемы возможности внесения денег по QR-коду.

Фото: Piter.TV