Петербуржцев предупреждают о встречах с лосями

В Санкт-Петербурге лоси зачастили на территорию городской застройки.

Комитет по природопользованию Петербурга предупреждает жителей города о том, что лоси могут выйти на территорию городской застройки.

Чиновники подчеркивают, что у животных сейчас наступил период гона, который длится приблизительно два месяца. Поэтому в настоящее время лоси ведут себя активно. Кроме того, в этот период у них теряется осторожность, из-за чего и попадают в места, где проживают люди. В Петербурге уже были случаи, когда в городе замечали диких животных. В Комитете отметили, что лоси могу предоставлять опасность, особенно на дорогах.

Отметим, что по данным государственного охотничьего реестра в Ленобласти сейчас насчитывается свыше 17 тысяч лосей. Кроме того, количество животных увеличивается ежегодно.

Видео: youtube Лилия Кишман