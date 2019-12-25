Петербуржцев не впускают на Пискаревское кладбище из-за официального мероприятия

Горожане не смогли возложить цветы. На входе сотрудник полиции спросил у посетителей, не депутаты ли они. Правоохранитель порекомендовал желающим посмотреть мероприятие по телевизору.

Несколько десятков человек не впустили на Пискаревское кладбище из-за официального мероприятия на его территории. Сотрудник полиции объяснил, что всем желающим разрешат пройти только после окончания церемонии. Об этом сообщила "Фонтанка" 8 мая.

На входе сотрудник полиции спросил у посетителей, не депутаты ли они. Он отметил, что на территорию кладбища в часы проведения траурной акции пропускают только сотрудников МВД, работников Минздрава и депутатов Госдумы. Правоохранитель порекомендовал желающим посмотреть мероприятие по телевизору.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Невском прошел траурный митинг накануне Дня Победы.На церемонию пришли ветераны и представители власти города - вице-губернатор Борис Пиотровский, представитель главы Петербурга в ЗакСе Юрий Шестериков, руководители комитетов и депутаты.

Фото: Piter.tv