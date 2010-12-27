Депутаты ЗакСа запретили курить в коммуналках и общежитиях

Закон ввели два года назад, но он не предусматривал никаких санкций.

4 апреля депутаты Законодательного Собрания положили конец правовому пробелу, который позволял петербургским курильщикам наслаждаться сигаретами прямо в помещениях коммуналок и общежитий.

В пресс-службе Санкт-Петербургского отделения партии "Единая Россия" рассказали, что данный законопроект подготовили во главе с Александром Тетердинко. Сам он пояснил, что раньше реальная ответственность грозила только за нарушения, прописанные в федеральном законодательстве.

Курение на территории общежитий и коммунальных квартир запрещено городским законом, из-за чего сложилась правовая коллизия. Мы предлагаем устранить этот недостаток. Александр Тетердинко, депутат "Единой России"

Теперь за курение в коммуналках и общежитиях, точнее в помещениях вспомогательного типа, штраф составит от 500 до 1500 рублей.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что на Неве могут появиться плавучие гостиницы.