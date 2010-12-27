На Неве могут появиться плавучие гостиницы

Депутаты ЗакСа одобрили инициативу в первом чтении. Однако были и те, кто против.

4 апреля депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга одобрили в первом чтении законопроект о создании гостиниц на воде. С данной инициативой выступил депутат "Единой России" Денис Четырбок.

Четырбок отметил, что город растет, а плавучие гостиницы станут новой достопримечательностью Северной столицы. В связи с этим повысится привлекательность для туристов. Обязательным условием для компаний является получение права водопользования в городе. Претендовать на застройку смогут представители малого и среднего бизнеса.

В историческом центре гостиницы размещаться не будут. Это, пояснил депутат, запрещено другими нормативными актами. Идею с плавучими гостиницами не поддержали Оксана Дмитриева ("Партия роста") и Алексей Ковалев ("Справедливая Россия"). По мнению Дмитриевой, желание создать отели на воде ни чем не подкреплены. Она привела в пример Голландию, где было много барж, которые необходимо было как-то приспособить. В Петербурге же их нет.

Ковалев отметил другую проблему - акватория Невы не входит в охранную зону Петербурга. По его мнению, власти не смогут контролировать этажность этих гостиниц. Представитель фракции Михаил Амосов также отметил, что в законопроекте существует ограничение конкуренции.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что аэропорты Петербурга и Екатеринбурга могут поменять коды на SPB и EKB.

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