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Петербуржцам сыграли классику на колоколах
Вчера, 18:27
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IRINA_CHALKINA

Петербуржцам сыграли классику на колоколах

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Самый тяжёлый колокольчик весит 7 кг.

Ансамбль "Кампанелли" из Таллина представил петербуржцам необычное исполнение классической музыки. Об этом сообщает 78.ru.

Так, музыканты сыграли произведения Шопена, Баха, Штрауса и других известных классиков на колокольчиках.Известно, что задействовано было 182 инструмента. Всего в коллективе 14 человек, ожин из которых пианист. 

Стоит отметить, что самый тяжёлый колокольчик весит 7 кг, а общий вес всех инструментов составляет 650 кг. 

Мероприятие проходило в концертном зале у Финляндского вокзала. 

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Фото:pixabay

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура, Музыка,

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