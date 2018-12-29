Петербуржцам сыграли классику на колоколах

Самый тяжёлый колокольчик весит 7 кг.

Ансамбль "Кампанелли" из Таллина представил петербуржцам необычное исполнение классической музыки. Об этом сообщает 78.ru.

Так, музыканты сыграли произведения Шопена, Баха, Штрауса и других известных классиков на колокольчиках.Известно, что задействовано было 182 инструмента. Всего в коллективе 14 человек, ожин из которых пианист.

Стоит отметить, что самый тяжёлый колокольчик весит 7 кг, а общий вес всех инструментов составляет 650 кг.

Мероприятие проходило в концертном зале у Финляндского вокзала.

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