Петербуржцам разрешили менять "хрущевки" на новое жилье

Жителям петербургских «хрущевок» открыли путь к переселению внутри своего района.

В Петербурге изменены нормы работы программы комплексного развития территорий. Поправки были одобрены 10 декабря во втором чтении в городском парламенте.

Документ закрепляет право жителей "хрущевок", построенных в 1957–1970 годах, добровольно переселяться из своих домов. Гражданам позволят выбирать новое жилье внутри своего муниципального образования или в одном из соседних.

Также предусмотрено создание компаний-операторов КРТ, которые будут сопровождать процессы переселения и обновления территорий. Закон о КРТ действует в городе с 2022 года. Изначальная программа предполагала расселение 2 356 домов указанного периода. Реализация была приостановлена после массовых жалоб жителей и обращений в надзорные органы.

Поправки о добровольном участии в переселении парламент принял в первом чтении 3 декабря. Теперь они оформлены окончательно.

Фото: Piter.tv