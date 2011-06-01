Петербуржцам рассказали о профилактике инфекционных заболеваний из отпуска

Как обезопасить себя и близких от лихорадки денге, малярии, лейшманиозов и желтой лихорадки.

В субботу, 12 августа, в региональном управлении Роспотребнадзора напомнили об инфекциях, которые могут быть привезены из путешествия, и их профилактике.

Укус зараженным комаром вида Aedes aegypti или Aedes albopictus может вызвать лихорадку денге и спровоцировать интоксикацию, миалгию, артралгию и сыпь. Насекомые встречаются в Таиланде, Индонезии, на Шри-Ланке и в других странах.

Из-за границы получится привезти и малярию. Заболевание характеризуется рецидивирующими лихорадочными приступами, анемией и увеличением печени и селезенки. Заражает тоже комар, но рода Anopheles.

В Африке, странах ближнего востока встречаются лейшманиозы – группа инфекций, которые поражают внутренние органы. Здесь опасен укус инфицированного москита.

Желтую лихорадку, встречающуюся в Конго, Мали, Бразилии, "порождает" укус инфицированного комара видов Aedes и Haemogogus.

Чтобы предотвратить заражение инфекциями в других странах, необходимо носить закрытую одежду, использовать репелленты, специальные сетки для окон и дверей и аэрозоли.

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