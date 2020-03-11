Петербуржцам показали проект девятиэтажки на месте фабрики "Красное знамя"

Проект разработала ООО "Липгарт архитектс".

В Петербурга КГА согласовал архитектурно-градостроительный облик здания. Его построят на Пионерской улице, где сейчас стоят производственные корпуса бывшей трикотажной фабрики "Красное знамя". Строительством займется компания AAG.

Проект разработала ООО "Липгарт архитектс". На месте корпусов возведут многоквартирный девятиэтажный дом. Он будет находиться внутри квартала, который ограничен Пионерской, Корпусной, Большой разночинной улицами и Чкаловским проспектом.

Годом ранее AAG купила участок бывшей фабрики, его площадь - более трех гектаров. Эксперты оценили сделку в два миллиарда рублей. Центр государственной экспертизы в этом году разрешил строительство многофункционального комплекса общей площадью более 95 тысяч квадратных метров.

Ранее разводной мост построят для перехода ШМСД через Неву. По задумке, мост будет низким и иметь легкие конструкции, которые практически сливаются с железнодорожным мостом и не портят виды ни с одной стороны.

Фото: kgainfo.spb.ru