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На "Ленфильме" пройдет День военно-исторического кино
Сегодня, 12:37
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На "Ленфильме" пройдет День военно-исторического кино

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Прийти может любой желающий по предварительной регистрации.

День военно-исторического кино пройдет на киностудии "Ленфильм" 22-го июня. Об этом рассказала пресс-служба Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. 

Мероприятие приурочено к 78-й годовщине с начала Великой Отечественной войны. 

В 13.00 состоится лекция на тему продюсирования военно-исторического кино. 

В 15. 00 пройдет открытый питчинг кинопроектов на тему Великой Отечественной войны. Начинающие режиссеры выступят перед экспертами со своими идеями короткометражных фильмов. Победитель получит финансирование на сумму до 400 000 рублей,  а также продюсерскую поддержку и возможность показать свой фильм в России и за рубежом.

В 18. 00 начнется церемония награждения лауреатов V молодежного кинофестиваля "Перерыв на кино". Он объединяет короткометражные фильмы на тему Второй Мировой и Великой Отечественной войны. Фильмы представят в нескольких номинациях: документальный, игровой, анимационный, любительский. Их создают молодые режиссеры до 35 лет.

Стать участником Дня военно-исторического кино может каждый желающий по предварительной регистрации.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге представили проект реконструкции "музея Битлз"

Фото: pixabay.com

 

Теги: кино, ленфильм
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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