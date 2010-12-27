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Петербуржца подозревают в изнасиловании трехлетней дочери
Сегодня, 9:06
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lesjasap
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Петербуржца подозревают в изнасиловании трехлетней дочери

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Бывшая жена обвиняет супруга в сексуальном насилии над трехлетней девочкой.

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга подозревают местного жителя в изнасиловании собственной трехлетней дочери. По сообщениям оперативников, инцидент произошел в октябре на семейной даче в Ленинградской области. 
 
Заявление на мужчину подала бывшая супруга обвиняемого. По ее словам, 39-летний петербуржец совершил насильственные действия сексуального характера по отношению к дочке. Это случилось в деревне Новая в Тихвинском районе. 
 
В настоящее время сотрудники полиции и следственного комитета проверяют обстоятельства произошедшего. 
Теги: деревня новая , ленобласть , педофилия , тихвинский район
Категории: Криминальные происшествия Новости СПб

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