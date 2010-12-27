Петербуржца подозревают в изнасиловании трехлетней дочери

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга подозревают местного жителя в изнасиловании собственной трехлетней дочери. По сообщениям оперативников, инцидент произошел в октябре на семейной даче в Ленинградской области.
Заявление на мужчину подала бывшая супруга обвиняемого. По ее словам, 39-летний петербуржец совершил насильственные действия сексуального характера по отношению к дочке. Это случилось в деревне Новая в Тихвинском районе.
В настоящее время сотрудники полиции и следственного комитета проверяют обстоятельства произошедшего.