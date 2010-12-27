Петербуржца подозревают в производстве детского порно

Для уголовно преследуемых действий уже задержанный горожанин использовал свою 3-летнюю дочь.

Как рассказало АН "Оперативное прикрытие" 31 мая, стали известны новые детали в деле 57-летнего мужчины, задержанного в августе 2018-го года. Его подзревают в насильных действиях сексуального характера в отношении своей трехлетней дочери.

В ходе следствия выяснилось, что мужчину изобличили в изготовлении детского порно с участием своей дочери, причем это зафиксировано в апреле и июне минувшего года в квартире в 5-м Предпортовом проезде.

Дополнительно возбуждены уголовные дела по 232-й и 242-й статьям УК РФ (насильственные действия сексуального характера, использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов).

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