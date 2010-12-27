Мужчина отделался штрафом в тысячу рублей.

Во вторник, 17 декабря, стало известно о том, что петербуржец попал под статью об экстремизме из-за аудиозаписи во "ВКонтакте". Об этом сообщают в объединенной пресс-службе судов города.

Как оказалось, мужчина опубликовал у себя на страничке аудиозапись украинской группы "Цирюльня имени Котовского". Именно эта композиция была внесена в базу Минюста. В песне поют о нетолерантном отношении к мигрантам.

На заседании обвиняемый сообщил, что ему просто понравилась песня и он не собирался распространять её. Мужчина отделался штрафом в тысячу рублей.

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