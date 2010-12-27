Петербургские водители побили рекорд по наездам на детей во дворах

Наиболее опасным местом на дороге для детей признана придомовая территория.

Во вторник, 17 декабря, стало известно о том, что в Петербурге увеличилось число ДТП во дворах. Об этом сообщает УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Отмечается, что самым опасным местом на дроге признана придомовая территория.

"Основная категория детей, которая получает травмы, – пешеходы. Это практически каждый третий несовершеннолетний, дети возраста 9, 10 и 14 лет", –сказано в сообщении.

Отмечается, что в 75% таких аварий виноваты водители, которые едут слишком быстро или же "сдавали назад" и не посмотрели по сторонам.

В текущем году полицейские зафиксировали 578 ДТП с детьми, 624 ребёнка получили ранения, пятеро погибли.

Ранее мы сообщали о том, что в ГИБДД образовались огромные очереди из-за подвисающей базы данных.

Фото:pixabay