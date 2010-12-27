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В ГИБДД образовались огромные очереди из-за подвисающей базы данных
Сегодня, 13:41
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nastya960

В ГИБДД образовались огромные очереди из-за подвисающей базы данных

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Водителей просят отнестись с пониманием.

Технические работы заставляют "зависать" базы ГИБДД. Петербургские водители из-за этого вынуждены стоять в огромных очередях, чтобы поменять права или поставить автомобиль на учет. Сотрудники Госавтоинспекции поясняют, что система работает, но очень медленно.

В отделе пропаганды УГИБДД  "Фонтанке" подтвердили, что на данный момент есть некоторые затруднения из-за технических работ. Базы ГИБДД работают в замедленном режиме.  

Петербуржцы выстраиваются в очереди за билетами на детскую елку.

Фото: pixabay 

Теги: базы данные, гибдд, очереди
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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