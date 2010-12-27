Петербургский проектировщик обвиняется в хищении 8 млн на реконструкции аэропорта в Уфе

Гендиректор заключил договор с другой организацией, однако работы выполнили его сотрудники.

Октябрьский районный суд Петербурга избрал меру пресечения генеральному директору АО "ПИиНИИ ВС "Ленаэропроект", он подозревается в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере при реконструкции аэропорта в Уфе. Александр Подкин останется под стражей до 14 декабря, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга 1 ноября.

По версии следствия, мужчина заключил фиктивный договор субподряда с гендиректором проектной организации. Она должна была обследования здания и сооружения на объекте, которые будут реконструироваться. "ПИиНИИ ВС "Ленаэропроект" перечислил более 8,2 млн рублей ООО "ТрансПроект СПб", хотя по факту работы выполнили сотрудники организации Александра Подкина. Следствие посчитало генерального директора организатором преступления.

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