Эксперты: хостелы могут "забить" на услуги, думая о выгоде

В последний туристический для мини-отелей в жилых домах сезон бизнес будет пытаться получить наибольшую прибыль.

Петербургские аналитики считают, что уже в следующий туристический сезон город ждет неминуемый спад уровня обслуживания гостей. Об этом сообщает Gazeta.SPb. Причиной этому станет закон о запрете размещения мини-отелей и хостелов в жилых домах. Перед первым октября, в последний рабочий сезон, предприниматели будут думать больше о выгоде, чем о качестве услуг, предоставляемых клиентам.

Отметим, что в Северной столице около 80 процентов средств размещения располагаются именно в жилых зданиях. Для большинства из них невозможно оборудовать отдельный вход, так как они находятся в историческом центре, а там переделки запрещены.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербургские кондитеры создали букет из сырого мяса к выходу "Игры Престолов".

Фото: Piter.tv