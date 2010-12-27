Петербургскую школу назовут в честь космонавта Георгия Гречко

Губернатор Александр Беглов совершил визит в новое здание школы № 525 на проспекте Космонавтов, 59. Об этом сообщила администрация города в субботу.
Строительство учреждения завершили на год раньше. Занятия здесь начались уже 2 сентября. Часть кабинетов из старого здания школы в доме №21 перенесли в новое.
Школьные классы оборудованы новейшей техникой. Учреждение получило два спортивных зала, бассейны, просторный актовый зал и игровые комнаты.
Беглову понравилось предложение о присвоении школе имени дважды Героя Советского Союза космонавта Георгия Гречко. Такое решение было принято 5 декабря Топонимической комиссией.
Ранее мы рассказали, что губернатор предложил использовать опыт Финляндии в библиотеках города на Неве.
Фото: администрация Санкт-Петербурга
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