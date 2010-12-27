Петербургскую школу назовут в честь космонавта Георгия Гречко

В этом году школе исполнилось 55 лет.

Губернатор Александр Беглов совершил визит в новое здание школы № 525 на проспекте Космонавтов, 59. Об этом сообщила администрация города в субботу.

Строительство учреждения завершили на год раньше. Занятия здесь начались уже 2 сентября. Часть кабинетов из старого здания школы в доме №21 перенесли в новое.

Школьные классы оборудованы новейшей техникой. Учреждение получило два спортивных зала, бассейны, просторный актовый зал и игровые комнаты.

Беглову понравилось предложение о присвоении школе имени дважды Героя Советского Союза космонавта Георгия Гречко. Такое решение было принято 5 декабря Топонимической комиссией.

Ранее мы рассказали, что губернатор предложил использовать опыт Финляндии в библиотеках города на Неве.

Фото: администрация Санкт-Петербурга