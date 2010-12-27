Беглов предложил использовать финский опыт в библиотеках Петербурга

Глава города проводит объезд Московского района.

Губернатор Петербурга Александр Беглов посетил Библиотеку роста и карьеры на Московском проспекте, 150. Об этом сообщила 21 декабря пресс-служба администрации города.

В позапрошлом году здесь провели капитальный ремонт и модернизацию. В библиотеке оборудовали зоны для дискуссий, игр и обучающих занятий и сформировали специальный книжный фонд. В этом году организация отпраздновала 80-летие. В нее записаны 4440 читателей, а в год посещаемость достигает 33000 человек.

По словам Беглова, место стало общественным пространством, точкой коммуникаций людей. Градоначальник рассказал о возможности использования опыта библиотеки в Хельсинки в петербургских учреждениях культуры.

Ранее мы рассказывали, что в субботу губернатор встретился с президентом Республики Молдова Игорем Додоном.

Фото: администрация Санкт-Петербурга.

