Петербургского священника будут судить за отказ лечить четырехлетнюю дочь от СПИДа

Ребенок умер.

СК возбудило дело по статье "оставление в опасности" в отношнии петербургской семьи, которая удочерила ВИЧ- инфецированную девочку и отказалась потом ее лечить, в следствии чего ребенок умер. Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета по городу.

13 мая 2016 года девочка была госпитализирована в реанимацию детской больницы в крайне тяжелом состоянии, однако, несмотря предпринятые врачами меры по ее лечению, 26 августа 2017 года скончалась от тяжелого иммунодефицита и других сопутствующих заболеваний, что явилось результатом отказа ее приемных родителей от своевременного лечения, сообщается в СК.

По данным следствия, 47-летний священник и его 49-летня супруга удочерили девочку 4-х лет, которая состояла на учете в центре СПИД. Пара заведомо была предупреждена о болезни ребенка. Через несколько лет врачи назначили несовершеннолетней антиретровирусную терапию.

"В связи с этим было принято решение о применении АРВТ в условиях больницы, от чего обвиняемый отказался, но после длительных уговоров врачей дал свое согласие", – отметили следователи.

Однако, мужчина не явился вместе с дочерью на прием. Позже ребенка госпетализировали с пневманией, но мать не сообщила врачам о заболевании девочки.

Врачи все же назначили антиретровирусную терапию несовршеннолетней, но через некоторое время родители забрали ребенка домой, прервав лечение, которое должно было продолжаться всю жизнь девочки.

В итоге в 2016 году ребенка в крайне тяжелой форме снова госпетализировали. Девочка сканчалась в больнице от тяжелого иммунодефицита и других сопутствующих заболеваний. В СК полагают, что такой результат следствие отказа родителей от лечения.

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