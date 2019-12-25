Петербургского педофила отправили в колонию на 14 лет

Мужчина трижды совершал действия сексуального характера с двумя детьми.

Пушкинский районный суд Петербурга приговорил к 14 годам в колонии строгого режима Сергея Савчука, обвиненного в двух эпизодах сексуального насилия над несовершеннолетними. Об этом 5 марта сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Как установил суд, в период с 2013 по 2019 год Савчук не менее трех раз совершал действия сексуального характера с детьми 2005 и 2013 годов рождения. При этом, если дети пытались противостоять процессу, мужчина бил их ладонью по затылкам. Сами жертвы насилия не понимали происходящего в силу своего возраста.

В суде Савчук не признал вину и добавил, что дал признательные показания из-за психологического давления и угрозы физического насилия. Педофила также отправят на лечение к тюремному психиатру.

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Фото: Piter.TV