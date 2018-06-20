Заявки принимаются до 6 мая 2019 года.

В пятницу, 19 апреля, стало известно о том, что петербургское метро заклеит новые станции антивандальной пленкой за 31 млн рублей. Соответствующая заявка размещена на сайте госзакупок.

Речь идет о таких станциях , как "Новокрестовская" и "Беговая". Согласно документам, подрядчик должен нанести эту пленку на станционные перегородки с автоматическими дверями и на архитектурное остекление.

Заявки будут принимать до 6 мая 2019 года.

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Фото:пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга