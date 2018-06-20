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Петербургское метро заклеит новые станции антивандальной пленкой за 31 млн рублей
Вчера, 22:40
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IRINA_CHALKINA

Петербургское метро заклеит новые станции антивандальной пленкой за 31 млн рублей

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Заявки принимаются до 6 мая 2019 года.

В пятницу, 19 апреля, стало известно о том, что петербургское метро заклеит новые станции антивандальной пленкой за 31 млн рублей. Соответствующая заявка размещена на сайте госзакупок. 

Речь идет о таких станциях , как "Новокрестовская" и "Беговая". Согласно документам, подрядчик должен нанести эту пленку на станционные перегородки с автоматическими дверями и на архитектурное остекление. 

Заявки будут принимать до 6 мая 2019 года.

Ранее мы сообщали о том, что В Петербург не пустили 27 тонн мясных деликатесов из Аргентины

Фото:пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга

 

Теги: метро спб, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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