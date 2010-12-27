В Смольном вручили ключи ветеранам Афганистана

Новое жилье получили 30 семей.

Во вторник, 12 февраля, в Смольном 30 ветеранам афганской войны вручили ключи от новых квартир. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Северной Столицы. Мероприятие прошло в рамках 30-й годовщины вывода советских войск из Республики Афганистана, которую планируется отметить 15 февраля.

Чиновники отметили, что все участники боевых действий, ставшие на учет до 1 января 2019 года, получат квартиры. В данный момент в очереди на квартиру стоят 84 семей ветеранов. Оставшиеся петербуржцы получат ключи от жилья до конца 2019 года.

Отметим, что обеспечение жилплощадью ветеранов афганских действий является часть федерального закона, согласно которому военнослужащим, проходившим службу по призыву и ставшими инвалидами в результате боевых действий в горячих точках, установлены доплаты к пенсии.

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Фото: администрация Петербурга