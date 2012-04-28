Смольный передал пожарным 15 единиц новой спецтехники

В ближайшее время правительство Петербурга планирует полностью обновить автопарк спасателей.

Во вторник, 27 августа, правительство Петербурга передало городским спасателям 15 новых единиц техники. Торжественная церемония состоялась в пожарной части №39. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Пожарные отметили, что поступление новой техники необходимо из-за расширения границ города. Также скоро начнется учебный год, и работа спасателей станет особенно актуальной.

Отметим, что в планах Смольного полностью обновить автопарк пожарно-спасательной техники.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что на четырех улицах в Петербурге обновили дорожное покрытие.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу