  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Суд Петербурга запретил канал с украинским следом за фото подростков
Сегодня, 15:35
106
shikhelen Добавить в Яндекс.Новости

Суд Петербурга запретил канал с украинским следом за фото подростков

0 0

Украинский след и фото подростков привели канал в суд Петербурга.

Суд Петербурга удовлетворил иск и признал информацию, распространявшуюся в соцсетях, запрещённой. Как сообщили в объединённой пресс-службе судов города, канал с украинским следом публиковал в мессенджере персональные данные несовершеннолетних.

В постах размещались фотографии подростков с оценочными и специализированными комментариями, а также ненормативная лексика. Публикации содержали снимки и описания конкретных людей, часто несовершеннолетних, которым приписывались нелицеприятные характеристики. Подобный контент, по оценке суда, мог негативно повлиять на здоровье детей и подростков.

В ходе разбирательства установили, что владелец канала — пользователь профиля "Удалённый аккаунт", привязанного к номеру украинского оператора. Деанонимизировать владельца и администратора не удалось: номер украинский, а IP-адрес зарегистрирован в Болгарии.

Ранее на Piter.TV: коммерческая организация задолжала машинисту более 170 тыс. рублей зарплаты в Петербурге. 

Фото: Piter.TV 

Теги:
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии