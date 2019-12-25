Суд Петербурга запретил канал с украинским следом за фото подростков

Украинский след и фото подростков привели канал в суд Петербурга.

Суд Петербурга удовлетворил иск и признал информацию, распространявшуюся в соцсетях, запрещённой. Как сообщили в объединённой пресс-службе судов города, канал с украинским следом публиковал в мессенджере персональные данные несовершеннолетних.

В постах размещались фотографии подростков с оценочными и специализированными комментариями, а также ненормативная лексика. Публикации содержали снимки и описания конкретных людей, часто несовершеннолетних, которым приписывались нелицеприятные характеристики. Подобный контент, по оценке суда, мог негативно повлиять на здоровье детей и подростков.

В ходе разбирательства установили, что владелец канала — пользователь профиля "Удалённый аккаунт", привязанного к номеру украинского оператора. Деанонимизировать владельца и администратора не удалось: номер украинский, а IP-адрес зарегистрирован в Болгарии.

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Фото: Piter.TV