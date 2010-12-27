Петербургский суд вынес приговор африканцу, который обокрал актрису Марию Шумакову на 2,1 млн 

Суд приговорил его к лишению свободы на 2 года 7 месяцев в колонии общего режима.

В среду, 21 августа, петербургский суд вынес приговор африканцу Никите Мери Багайоко, который обокрал актрису сериала "Сладкая жизнь" Марию Шумакову на 2,1 млн. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов города.

Суд установил, 13.07.2019 фигурант путем свободного доступа проник в автобус "Мерседес Бенц", припаркованный у дома 34 по ул. Пионерской, откуда похитил имущество, принадлежащее актрисе Шумаковой на общую сумму 2 миллиона 184 тысячи 29 рублей 47 копеек, в том числе кольцо с бриллиантами за 892 тысячи 842 рубля 27 копеек и часы "Ролекс" за 1 миллион 100 тысяч 187 рублей сказано в сообщении

Суд приговорил его к лишению свободы на 2 года 7 месяцев в колонии общего режима. Подсудимый свою вину признал полностью.

Отметим, что Никита Мери Багайоко является сыном Хамида Багайоко, который отправился в тюрьму на 9 лет за изнасилование петербургских школьниц.

Ранее мы сообщали о том, что в автоцентр "Автодом Пулково" нагрянул отряд СОБР с обысками.

Фото:Мария Шумакова/вк