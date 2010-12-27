Следователи проверяют документы.

В среду, 21 августа, в автоцентр "Автодом Пулково" нагрянул отряд СОБР с обысками. Об этом сообщает 78.ru.

Следователи предъявили протокол обыска-выемки по возбужденному ранее уголовному делу. В данный момент, идет проверка документации автоцентра и опрос генерального директора.

По словам очевидцев, отряд СОБР оцепил вход в салон и никого не пропускает.

Как сообщают СМИ, проверка автоцентра связана с делом о махинациях со стройматериалами. Речь идет о мошеннической схеме Евгения Панасюка. Следствие полагает, что часть доходов он вложил в престиж и приобрел Aston Martin и Мerсedes-Benz S63 AMG.

Ранее мы сообщали о том, что "Пулково" намерен разорвать контракт с авиакомпанией "Россия" из-за огромного долга.

Фото:Pixabay