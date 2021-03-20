Петербургский суд отправил под стражу обвиняемого в страшном ДТП в Колпино

Петербургский суд арестовал лихача на Mazde, который сбил двух пешеходов. Один из них погиб в автомобиле скорой помощи. Обвиняемый полностью признал вину.

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении лихача на Mazda, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а" и "б" части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД лицом в состоянии алкогольного опьянения и сопряженное с оставлением места совершения). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга

По данным суда, вечером в пятницу, 30 июня, обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения сел за руль своей иномарки. Помимо того, что он на большой скорости сбил двух пешеходов на пешеходном переходе, он врезался в другой автомобиль. После этого он не вызвал ни скорую, ни полицию и скрылся с места аварии.

В результате ДТП один пешеход скончался в скорой помощи, а второй находится в больнице.

Обвиняемый признал вину, однако утверждал, что ничего не помнит, так как выпил почти литр водки и очнулся только, когда врезался в автомобиль. Также уточняется, что обвиняемый неоднократно судим.

Ранее сообщалось, что в Колпино водитель Mazda сбил двух пешеходов, убив одного из них

Видео: объединенная пресс-служба судов Петербурга