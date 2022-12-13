Петербургский синоптик подвел итоги первой половины февраля

Колесов добавил, что средние значения по осадкам и солнечным дням в первой половине февраля совсем не интересные.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов подвел итоги первой половины февраля. Так, она выдалась спокойной, за исключением шторма 10-го числа. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По словам Колесова, средняя температура воздуха в городе за 15 дней февраля составила -1,4 градуса. Например, в 2016 году за этот же период температура была +1,0 градуса, в 2012 году -15,9 градуса.

Колесов добавил, что средние значения по осадкам и солнечным дням в первой половине февраля совсем не интересные. За этот период в городе выпал 21 мм осадков, что составляет 59% от нормы, а солнце светило 15,3 часа. Минимальная температура была в прошлое воскресенье, 12 февраля, – минус 11,1 градуса, а максимальная – плюс 3,5 градуса 14 февраля.

Ранее у "Беговой" из-под снега показались побеги цветов лилейника. Однако, по словам специалистов, это ещё не означает скорый приход весны.

Фото: Piter.tv



