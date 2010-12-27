В Петербурге сайентолога будут судить за продажу несуществующих квартир

В Смольнинский суд было передано дело против одной из членов "Сайентологической церкви", которая обвиняется в мошенничестве.

Как сообщает "Росбалт", в Смольнинский суд Петербурга передано дело против одной из членов "Сайентологической церкви". Женщина обвиняется в мошенничестве.



В суд материалы поступили 29 сентября, к рассмотрению дело пока не принято.



Также Октябрьский райсуд рассматривает другое дело указанного лица. По данным следствия, женщина заключала с клиентами "Сайентологической церкви" договоры паевого взноса и предоставления квартир в многоквартирных домах, а также жилых домов и земли в Петербурге и Ленобласти. Отметим, что обязательства обвиняемая якобы не могла выполнить, поскольку у нее не было разрешений на на строительство домов на земельных участках.



По информации СК, в период с 2012 по 2014 год она похитила у своих клиентов более 130 млн рублей. Без жилья остались более 50 человек.