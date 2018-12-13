Петербургский пятиклассник угрожал подростку пистолетом

Полиция выясняет обстоятельства конфликта.

В пятницу в Московском районе Петербурга пятиклассник угрожал восьмикласснику пистолетом. Об этом Piter.TV сообщили в правоохранительных органах.

Инцидент произошел во дворе дома №67 по Варшавской улице. Несовершеннолетний попытался скрыться, но его задержали у дома № 9 по улице Костюшко. Травматическое оружие было изъято, а подростка опросили в присутствии родителей и поставили на учёт в ПНД.

Школьник рассказал, что взял оружие дома у отца. Родитель утверждает, что ранее нашел пистолет на улице. На мужчину составлен административный протокол за незаконное хранение оружия.

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Фото: Pixabay