Петербургский псевдоврач сядет на три года за обман пациентки

Он выручил более миллиона рублей за "целительные" лекарства.

Петербуржец Сергей Семенов признан виновным в мошенничестве и сядет в тюрьму, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Летом Семенов организовал псевдомедицинскую деятельность, желая улучшить свое материальное положение. Он проштудировал базу данных о физических лицах, набрав для личного пользования телефоны и адреса. Кроме того, злоумышленник вовлек в свой план двух знакомых, назначив их курьером и водителем. Невольные подельники были не в курсе злого умысла Семенова.

Мошенник позвонил женщине из базы, представившись медицинским работником, и внушил, что та больна. Для излечения псевдоврач предлагал БАДы, без которых болезь якобы прогрессировала. Обманутая потерпевшая согласилась заплатить за БАДы 200 тысяч рублей, но преступник продолжал ей звонить от лиц других врачей и назначать очередные дорогостоящие лечения. Так в карман Семенова лег еще миллион рублей, заплаченный женщиной за "целительные" БАДы.

В суде Семенов признал свою вину и добровольно выплатил потерпевшей причиненный ущерб. Теперь мошеннику грозит три года лишения свободы с испытательным сроком четыре года и штрафом в 100 тыс. рублей.

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