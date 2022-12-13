Петербургский протоиерей стал главным священником в зоне СВО

Прежний глава Синодального отдела по взаимодействию с Вооружёнными силами иерей Олег Овчаров назначен исполняющим обязанности заместителя этого отдела.

В четверг, 6 апреля, патриарх Московский и всея Руси Кирилл назначил протоиерея Димитрия Василенкова из Петербурга главным священником духовенства в зоне специальной военной операции. Об этом рассказали в пресс-службе РПЦ.

По данным сайта РПЦ, прежний глава Синодального отдела по взаимодействию с Вооружёнными силами иерей Олег Овчаров назначен исполняющим обязанности заместителя этого отдела.

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Фото: Piter.tv

