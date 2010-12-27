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Надо больше мусора: петербургская подземка закупит 700 тысяч штук чековых лент
Сегодня, 17:11
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Alena_Zinovieva
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Надо больше мусора: петербургская подземка закупит 700 тысяч штук чековых лент

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Метрополитен готов потратить на это 30,45 млн рублей.

ГУП "Петербургский метрополитен" объявил конкурс на закупку 700 тысяч штук чековой ленты. Победитель может озолотиться на 30,45 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Целью данной закупки является обеспечение потребности подразделений ГУП „Петербургский метрополитен" на 2018, 2019 год

Документ закупки

Победителя конкурса определят 7 сентября 2018 года. Напомним, 29 июня в петербургском метро стали выдавать пассажирам чеки. Изначально терминалы выдавали квитанции автоматически. В результате вестибюли станций были завалены бумагой. После жалоб пассажиров опцию исправили. Теперь можно отказаться от печати чеков.

Ранее мы писали, что Вишневский нашел способ борьбы с выдачей в метро бумажных чеков.

Фото: Piter.TV

Теги: конкурс , чеки в метро , чековая лента
Категории: Лента новостей Новости СПб

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