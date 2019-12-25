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Петербургский лингвист рассказал, будет ли русифицирована аббревиатура COVID-19
Сегодня, 18:23
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IRINA_CHALKINA

Петербургский лингвист рассказал, будет ли русифицирована аббревиатура COVID-19

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Эксперт сомневается, что болезнь можно будет называть "ковидом".

В среду, 22 апреля, стало известно о том, что название коронавируса официально внесли в оксфордский словарь английского языка. Об этом заявил переводчик, лингвист Топонимической комиссии Петербурга.

По словам петербургского лингвиста, COVID-19 стоит писать латиницей. Эксперт считает, что используя аббревиатуру на русском языке влечет за собой необходимость изменения слова и перевода на русский язык. 

А вот советский и российский лингвист-русист Сергей Кузнецов отметил, что слово уже прошло русификацию. Специалист предлагает писать аббревиатурой — КОВИД-19.

Ранее мы сообщали о том, что петербургский кайтсёрфер попросил переболевших коронавирусом сдать плазму.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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