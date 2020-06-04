Петербургский музыкант создаст саундтрек для нового сериала Netflix

Сериал выйдет в следующем году.

Петербуржец создаст саундтрек для нового сериала Netflix про школьников. Об этом сам Никита рассказал 78.ru.

Музыкант отметил, что открыть все секреты не может, так как того требует подписанный контракт. Он сказал только, что проект выйдет на экраны в следующем году.

Шоу рассказывает о расовом разнообразии в начальной школе. Очень тонкая грань между юмором и спором непосредственно о расовой принадлежности. Никита, музыкант

Помимо работы на саундтреком для сериала, Никита записывает свой альбом, который будет называться "Seas & Seasons" ("Моря и сезоны"). В него войдут 12 треков, альбом выйдет в декабре.

Никита переехал в США в 2019 году, сейчас ему 21 год.

Фото: Instagram/ nixon_fosh

Видео: Facebook/ Nixon Fosh