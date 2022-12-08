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Кларнетист из Петербурга занял второе место на конкурсе в Китае
Вчера, 16:17
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Кларнетист из Петербурга занял второе место на конкурсе в Китае

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Лев Журавский обошёл француза и уступил корейцу в Чэнду.

Кларнетист из Петербурга Лев Журавский завоевал второе место на международном музыкальном конкурсе, проходившем в китайском городе Чэнду с 26 по 29 августа. Он опередил представителя Франции, занявшего третью строчку. Победителем стал музыкант из Южной Кореи.

Журавский является солистом Петербургского дома музыки с 2017 года и главным кларнетистом Михайловского театра с 2019-го. В состав жюри конкурса входили звёзды мирового уровня, что подчёркивает высокий статус соревнования.

Ранее в Петербурге прошел благотворительный фестиваль "Антон тут рядом".

Фото: pxhere

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Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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