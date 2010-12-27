В Институте химии им. И.В. Гребенщикова вместо аудиторий расположились офисы арендаторов

Прокуратура потребовала устранить нарушения.

В Институте химии силикатов им. И.В. Гребенщикова Российской академии наук прокуратура обнаружила "аудитории", которые руководство вуза сдавало в аренду.

Как сообщили 7 мая в пресс-службе ведомства, в учебном заведении на улице Одоевского во время апрельской проверки нашли офисы, которые не имеют никакого отношения к учебному процессу. Как выяснилось, институт сдал часть своих помещений в субаренду. Правами на данные действия обладало АНО "Иновационно-технологический центр "Новые материалы и химические технологии", которое заключило договора без ведома вуза.

Прокуратура Васильевского района потребовало устранить выявленные нарушения. И АНО, и институту грозит административная ответственность.

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