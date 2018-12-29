В Петербург не пустили 14 тонн тунца из Эквадора

При проверке оказалось, что не соблюдался режим хранения и перевозки.

В Петербург не пустили 14 тонн замороженного тунца из Эквадора. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

При проверке оказалось, что перевозчик не соблюдал режим хранения и перевозки груза. По правилам консервированная рыба, должна храниться при температуре от 5 до 25 градусов. При этом температура в контейнере была значительно ниже.

Инспекторы Россельхознадзора отобрали пробы, чтобы проверить качество и безопасность продукции. В отношении перевозчика были составлены протоколы об административном правонарушении.

Ранее мы писали, что полиция Петербурга не пустила в город контрабандную рыбу.

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